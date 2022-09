Formule 1 : pourquoi la fin du Grand Prix d'Italie fait polémique

Le Grand Prix Formule 1 d’Italie, remporté ce dimanche par Max Verstappen, a connu une fin de course polémique sous les sifflets du public de Monza. Voici pourquoi.

Un suspense gâché. Alors qu’une course de Formule 1 est toujours une grande célébration sur le circuit de Monza, le Grand Prix d’Italie s’est terminé en eau de boudin dimanche.

Alors que Max Verstappen se dirigeait vers une nouvelle victoire, un rebondissement a eu lieu à six tours de la fin de la course lorsque Daniel Ricciardo a dû arrêter son véhicule sur la piste. De quoi faire appel à la voiture de sécurité et d’imaginer une fin de course spectaculaire entre le champion du monde néerlandais et son dauphin Charles Leclerc.

Les deux écuries concernées, Red Bull et Ferrari, ont ainsi rappelé leurs pilotes pour changer les pneus dans l’optique d'une relance pour tenter le tout pour le tout.

Seulement, la direction de la course en a décidé autrement et les derniers kilomètres ont été réalisés derrière la «safety car». Une décision critiquée notamment du côté des Ferrari. «Je n'ai pas très bien compris la fin de la course, a confié Charles Leclerc au micro de Canal+. Je ne sais pas si c'était aussi clair pour les personnes qui regardaient la télé mais pour moi il n'y avait pas de raison de faire un autre tour sous safety car. Je n'ai pas compris de ma voiture.»

Même son de cloche chez Red Bull. «C'est merveilleux de gagner une course mais on a volé un finish pour le public parce qu'on n'avait pas le temps de finir la course. On est allé à l'inverse du principe de course sans voiture de sécurité, a indiqué Christian Horner. Elle n'a pas pris la bonne voiture dans son sillage, elle s'est mise devant Russell. Les teams managers doivent discuter de ça avec la FIA. On a une réunion avec la FIA donc je pense qu'on en parlera parce qu'on voulait gagner cette course dans les meilleures conditions.»

Max Verstappen s’est en tout cas rapproché d’un nouveau sacre avec cette victoire. Alors qu’il reste six courses avant la fin de la saison, il pourrait être sacré lors du prochain Grand Prix à Singapour le 2 octobre.