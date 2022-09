UFC : l'impressionnante soumission infligée par la légende Nate Diaz à Tony Ferguson (video)

La légende du MMA Nate Diaz s’est imposée par soumission face à Tony Ferguson, samedi lors de l’UFC 279. Une victoire de prestige pour l’Américain qui disputait son dernier combat dans la Ligue.

Une nouvelle démonstration. Nate Diaz, véritable légende du MMA, s’est imposé par soumission face à Tony Ferguson, samedi lors de l’UFC 279. Une victoire de prestige pour l’Américain qui disputait son dernier combat dans la Ligue.

NATE DIAZ DOES ONE MORE TIME!!!!!!! #UFC279 pic.twitter.com/ta75j4ueC3

— UFC (@ufc) September 11, 2022