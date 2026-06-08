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UFC Paris : voici la date officielle de la cinquième édition de l'événement MMA

Axel Sola avait disputé son premier combat à l'UFC à Paris en septembre 2025. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce lundi, l’UFC a officialisé la tenue d’une cinquième soirée de MMA de la prestigieuse ligue américaine à Paris en septembre prochain.

Et de cinq. La cinquième édition de l’UFC Paris aura lieu le samedi 5 septembre à l’Accor Arena de la capitale française, comme l’a annoncé l’organisation américaine de MMA ce lundi.

«Après une série d'événements à guichets fermés et des moments exceptionnels dans la capitale française, l'UFC Paris promet une fois de plus une ambiance et un niveau de compétition rares», peut-on lire sur le communiqué publié ce lundi.

«Compte tenu de la forte demande attendue pour l’événement, les fans sont invités à s’inscrire dès maintenant sur UFC.com/Paris afin de sécuriser leurs billets en avance», précisent les organisateurs.

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Pas certain de voir deux des grandes stars françaises, Ciryl Gane et Benoît Saint-Denis. Le premier combat dimanche 14 juin à l’UFC FREEDOM 250 à la Maison Blanche contre Alex Pereira alors que le second affrontera Paddy Pimblett lors de l’UFC 329 le 11 juillet prochain. 

UFCMMAUFC ParisSportSports de combat

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