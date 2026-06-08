UFC Paris : voici la date officielle de la cinquième édition de l'événement MMA

Ce lundi, l’UFC a officialisé la tenue d’une cinquième soirée de MMA de la prestigieuse ligue américaine à Paris en septembre prochain.

Et de cinq. La cinquième édition de l’UFC Paris aura lieu le samedi 5 septembre à l’Accor Arena de la capitale française, comme l’a annoncé l’organisation américaine de MMA ce lundi.

🚨 C'est officiel : l'UFC Paris 5 aura lieu le 5 septembre 2026 ! 🇫🇷



Qui aimeriez-vous voir à l'affiche ❓#UFCParis



(via @ufc) pic.twitter.com/G9caGpaTz7 — ActuMMA (@actu_mma) June 8, 2026

«Après une série d'événements à guichets fermés et des moments exceptionnels dans la capitale française, l'UFC Paris promet une fois de plus une ambiance et un niveau de compétition rares», peut-on lire sur le communiqué publié ce lundi.

«Compte tenu de la forte demande attendue pour l’événement, les fans sont invités à s’inscrire dès maintenant sur UFC.com/Paris afin de sécuriser leurs billets en avance», précisent les organisateurs.

Pas certain de voir deux des grandes stars françaises, Ciryl Gane et Benoît Saint-Denis. Le premier combat dimanche 14 juin à l’UFC FREEDOM 250 à la Maison Blanche contre Alex Pereira alors que le second affrontera Paddy Pimblett lors de l’UFC 329 le 11 juillet prochain.