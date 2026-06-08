MMA : l’UFC Freedom 250 prévu à la Maison Blanche annulé à cause d’une plainte fédérale ?

L’UFC Freedom 250, qui va se dérouler sur la pelouse de la Maison Blanche dimanche 14 juin prochain, pourrait être annulé en raison d’une plainte fédérale.

Un anniversaire qui tombe à l’eau ? Alors que l’UFC doit poser ses valises à Washington, dans les jardins de la Maison Blanche dans la nuit de dimanche 14 au lundi 15 juin pour les 80 ans du président des Etats-Unis, Donald Trump, ESPN révèle qu’une plainte fédérale pourrait bloquer l’organisation.

Samedi dernier, le Public Integrity Project, une organisation de surveillance de la vie publique, a déposé une plainte devant le tribunal fédéral du district de Columbia. Selon eux, le ministère de l’Intérieur et le Service des parcs nationaux ont enfreint la loi fédérale en organisant un événement sportif privé sur un terrain public et en omettant d’obtenir l’approbation du Congrès pour les multiples chantiers liés à cet événement.

un possible intérêt financier du président ?

«L’UFC Freedom 250 est un événement sportif privé à but lucratif planifié, organisé et exécuté par l'UFC, ses partenaires de diffusion et ses annonceurs, et non par le gouvernement fédéral», ont également pointé du doigt les plaignants.

Selon Public Integrity Project, il y aurait aussi un possible intérêt financier personnel de Donald Trump. D’après l’organisation, les déclarations financières publiées le mois dernier du président américain montre qu’il détient entre 15.000 et 50.000 dollars (entre 13.000 et 43.000 euros) d’actions de TKO Group Holdings, la société mère de l’UFC, acquises en mars dernier.

A six jours de l’événement, aucune annulation n’a eu lieu. L’octogone a été installé et les combattants se préparent avec notamment le Français Ciryl Gane qui va affronter le Brésilien Alex Pereira pour la ceinture intérimaire des poids lourds.