Boxe : Anthony Joshua et Tyson Fury enfin d’accord pour un combat

Le combat de boxe entre Anthony Joshua et Tyson Fury devrait avoir lieu le 3 décembre prochain, après que l’entourage d’«AJ» a accepté toutes les conditions proposées par le champion WBC.

Enfin ! Le boxeur Anthony Joshua, battu deux fois par Oleksandr Usyk, a accepté les conditions proposées pour affronter son compatriote Tyson Fury pour le titre de champion WBC des lourds, a annoncé son équipe mardi.

Agé de 34 ans, le «Gypsy king» avait proposé la semaine dernière à l’ancien patron des lourds (32 ans) de lui laisser 40% des gains du match s'il était d'accord pour l'affronter.

Joshua-Fury update:





258 and @MatchroomBoxing can confirm, on behalf of @anthonyjoshua, that we accepted all terms presented to us by Fury’s team for a fight Dec 3rd last Friday.





Due to the Queen’s passing, it was agreed to halt all communication.





We are awaiting a response.

— 258MGT (@258mgt) September 13, 2022