Cristiano Ronaldo : l’incroyable contrat venu d’Arabie Saoudite refusé par le Portugais

Désireux de quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo a repoussé une offre démentielle venue d’Arabie Saoudite, où un club lui aurait offert un salaire de près de 245 millions d’euros sur deux ans.

Malgré lui, Cristiano Ronaldo est resté à Manchester United. Durant tout l’été, le Portugais n’a pas caché son envie de quitter les Red Devils pour jouer la Ligue des champions. Mais il n’a pas trouvé de porte de sortie et a dû se résoudre à rester dans le nord de l’Angleterre. Un club a pourtant tenté sa chance pour s’attacher les services du quintuple Ballon d’or. Il s’agit du club d’Al-Hilal en Arabie Saoudite.

Et la formation du Moyen-Orient a dégainé une offre démentielle pour attirer la star portugaise dans ses rangs. Cristiano Ronaldo s’est vu offrir un contrat de deux ans avec un salaire de 2,3 millions d’euros par semaine, soit près de 245 millions d’euros. Mais le joueur de 37 ans, désireux d’évoluer dans un championnat majeur, a décliné la proposition. Pour le plus grand regret du président de la Fédération saoudienne de football.

«Nous aimerions voir un joueur comme Cristiano Ronaldo jouer dans la Ligue saoudienne. Cela aurait un retour très positif et serait une excellente nouvelle», a confié Yasser Al-Misehal à The Athletic. Et ce dernier ne désespère pas de voir «CR7» jouer en Arabie Saoudite. «Nous avons déjà vu de grands joueurs ayant joué en Premier League qui ont rejoint l’Arabie Saoudite», a-t-il ajouté.

La situation de Ronaldo dans le nord de l’Angleterre pourrait changer la donne. Depuis le début de la saison en Premier League, il n’a été titularisé qu’à une seule reprise par son entraîneur Erik ten Hag en six journées et n’a toujours pas marqué le moindre but. Si elle n'évolue pas, un départ au mercato d’hiver n’est pas à exclure. Surtout qu’Al-Hilal aurait prévu de revenir à la charge après la Coupe du monde au Qatar avec une offre encore plus conséquente.