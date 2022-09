Equipe de France : Benoit Badiashile, Youssouf Fofana, Randal Kolo Muani appelés pour la première fois en Bleu

Benoit Badiashile, Youssouf Fofana et Randal Kolo Muani ont été appelés pour la première fois en équipe de France, ce jeudi, par Didier Deschamps pour les deux matchs de Ligue des nations contre l’Autriche et le Danemark. Olivier Giroud, Ousmane Dembélé et Eduardo Camavinga font eux leur retour.

Des petits nouveaux chez les Bleus. Benoit Badiashile (Monaco), Youssouf Fofana (Monaco) et Randal Kolo Muani (Francfort) ont été convoqués pour la première fois en équipe de France, ce jeudi, par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs de Ligue des nations contre l’Autriche (22 septembre) et le Danemark (25 septembre).

«Benoît (Badiashile) fait partie de la sélection Espoirs. Il fait un très bon début de saison avec l’AS Monaco. C’est un spécialiste du poste», a expliqué Didier Deschamps pour justifier la convocation du défenseur monégasque avatn de se montrer tout aussi élogieux envers son coéquipier en principauté Youssouf Fofana. «C’est un joueur qu’on suit aussi, dans un secteur où il y a beaucoup de concurrence. Sur ce qu’il a fait la saison dernière et sur ce qu’il fait depuis le début de saison avec Monaco, c’est un milieu de terrain complet», a-t-il confié.

Il a ensuite vanté les qualités de l’ancien nantais Randa Kolo Muani, préféré à Wissam Ben Yedder en difficulté à Monaco. «Avec son profil d’attaquant, il amène de la présence, de la prise de profondeur et une bonne efficacité», a décrypté Didier Deschamps. Mais la présence de ces trois nouveaux visages dans la dernière liste avant la Coupe de monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), est en grande partie due à la cascade de forfaits pour blessure (Karim Benzema, Paul Pogba, N’Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Kingsley Coman).

Giroud et Dembélé de retour

Mais Benoit Badiashile, Youssouf Fofana et Randal Kolo Muani ne sont pas les seuls à profiter des absences pour figurer parmi les 23 joueurs retenus. La défection de Karim Benzema, touché à la cuisse droite, a fait les affaires d’Olivier Giroud, toujours autant décisif avec l’AC Milan. Mis de côté au profit du capitaine du Real Madrid, l’attaquant aux 48 buts en Bleu se voit offrir une occasion de rapprocher du record du nombre de buts sous le maillot tricolore de Thierry Henry (51 buts), mais surtout de convaincre Didier Deschamps de l’emmener lui et Karim Benzema au Qatar.

C'est le cas également pour Ousmane Dembélé. Étincelant avec le FC Barcelone depuis le début de la saison, l'ancien Rennais, qui n’avait plus été appelé depuis d’un an, fait lui aussi son grand retour. Tout comme le madrilène Eduardo Camavinga. Une dernière chance qu’ils devront saisir, à l'instar de Dayot Upamecano, Ferland Mendy ou encore Jonathan Clauss, pour faire partie de l’aventure dans deux mois.