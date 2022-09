Coupe du monde 2022 : les maillots de tous les pays

A quelques semaines de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), découvrez les maillots que les sélections qualifiées porteront au Qatar.

Si tous les maillots ne sont pas encore dévoilés pour la Coupe du monde, certains le sont – principalement ceux équipés par Puma et Adidas – et d’autres commencent à fuiter. Voici les officiels et les possibles rumeurs tuniques que porteront les sélections.

France

Brésil

Belgique

Allemagne

Created in the studio - mastered on the pitch



Können nicht erwarten, unsere neuen Trikots im Stadion zu sehen





Ab sofort erhältlich auf:

@adidas

Argentine

Le nouveau maillot de l'Argentine pour la Coupe du monde 2022.





Vous aimez ?

Adidas dévoile le nouveau maillot de la Belgique.





Vous aimez ?

Japon

Maroc

Voici le nouveau maillot extérieur du Maroc !





Une note sur /10 ?

Ghana

Voici le nouveau maillot extérieur du Ghana !





Une note sur /10 ?

Uruguay

Voici le nouveau maillot extérieur de l'Uruguay !





Une note sur /10 ?

Suisse

Voici le nouveau maillot extérieur de la Suisse !





Une note sur /10 ?

Serbie

Voici le nouveau maillot extérieur de la Serbie !





Une note sur /10 ?

Pays de Galles

"The Dragon on my shirt is all I need."





The new @adidasfootball Cymru World Cup kit is available now for pre order at @JDOfficial!





Gorau Chwarae Cyd Chwarae#TogetherStronger

Sénégal

Voici le nouveau maillot extérieur du Sénégal !





Une note sur /10 ?

Arabie Saoudite

Qatar

Qatar 2022 World Cup Home & Away Kits:

Australie

Australia 2022 World Cup Home & Away Kits:

Pologne

Poland 2022 World Cup Home & Away Kits Leaked:

Etats-Unis

Portugal

Croatie

Canada

Corée du Sud