Etats-Unis : Wayne Rooney sort l’un de ses joueurs accusé d’insulte raciste sur un adversaire

Wayne Rooney, actuel entraîneur de DC United, club de Washington (Etats-Unis), a sorti un de ses joueurs, accusé d’insulte raciste contre un adversaire de l’Inter Miami, dimanche.

Un geste fort. Wayne Rooney, coach de l’équipe américaine de DC United, a sorti son joueur Taxiarchis Fountas en plein match après les accusations d’insulte raciste contre l’attaquant de l’Inter Miami, Damian Lowe, dimanche.

Les deux joueurs se sont accrochés pendant la rencontre qui a vu l’équipe floridienne, dont le propriétaire est David Beckham, s’imposer (2-3). Et lors de cette accrochage, Fountas aurait qualifié Lowe de «nigger», un terme raciste. De quoi provoquer sa colère et l’arrêt du match par l’arbitre Ismail El Fath.

L’officiel a alors expliqué la gravité des faits aux capitaines et aux deux entraîneurs Phil Neville et donc Wayne Rooney.

Alors que le premier a d’abord demandé à ses joueurs s’ils souhaitaient poursuivre la rencontre après cet incident, son ancien coéquipier à Manchester United a décidé de sortir son joueur dans la foulée.

«C'était un commentaire raciste qui est inacceptable. Le mot qui a été utilisé est inacceptable dans la société et c’est le pire mot au monde, a confié Neville. Il n'y a pas de place pour le racisme sur le terrain de football. Les propriétaires sont d'accord à 100 %. Je dois féliciter mes joueurs pour avoir gardé leur calme. Je dois féliciter l'arbitre pour une situation vraiment difficile. Il a suivi les protocoles établis par la MLS, et je dois rendre hommage à Wayne Rooney pour l'avoir géré comme il l'a fait.»

Neville a tenu à saluer le geste de Rooney. «Je l'ai toujours connu comme quelqu’un qui agit avec classe. Il a encore grimpé dans mon estime plus que pour n'importe quel but qu'il ait jamais marqué. Les joueurs ont été blessés et déçus. J'ai appelé les joueurs parce que dans mon travail précédent avec l'Angleterre, nous avons eu beaucoup d'expériences de racisme dans certains pays. Je suis assez informé sur la façon de gérer ces situations. Je pense ne jamais avoir été aussi fier de mes joueurs que ce soir», a conclu l’ancien défenseur des Red Devils.