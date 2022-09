Affaire Kheira Hamraoui : les révélations terribles sur Aminata Diallo

Des messages accablants d’Aminata Diallo dans l’affaire de sa coéquipière du PSG Kheira Hamraoui ont été révélés ce mardi par Le Parisien.

Des messages qui laissent peu de place au doute. Le Parisien s’est en effet procuré le rapport de la police judiciaire de Versailles concernant Aminata Diallo, qui a été mise en examen vendredi dernier. Elle est soupçonnée d’avoir commandité l’agression de sa coéquipière au PSG, Kheira Hamraoui.

Dans ce document long de 37 pages, les enquêteurs révèlent que la Grenobloise vouait «une véritable haine» à l’ancienne Barcelonaise qu’elle considérait comme «un obstacle à sa propre carrière sportive».

Selon des messages sur WhatsApp exhumés de la mémoire de son téléphone saisi, Diallo exprimait sa jalousie à l’un de ses proches nommés «Jaja» trois mois avant l’agression. «Si j’étais mauvaise, jalouse et calculatrice comme elle… Je lui dis 'détruis-là', il la détruit», peut-on lire.

Le quotidien indique également qu’après l’audition de la joueuse, les enquêteurs ont sonorisé son appartement et son véhicule personnel. Les écoutes ont révélé une relation très intime entre elle et un agent de joueurs officieux et des discussions autour d’une éviction de Kheira Hamraoui du PSG ainsi que des propos très insultants envers plusieurs dirigeants parisiens.