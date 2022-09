Equipe de France : encore un nouveau appelé chez les Bleus

Touché à la cheville droite, Lucas Digne a été contraint, à son tour, de déclarer forfait pour le rassemblement de l’équipe de France. Le défenseur a été remplacé par le Rennais Adrien Truffert, appelé pour la première fois chez les Bleus.

L’hécatombe se poursuit en équipe de France. Appelé quelques heures plus tôt pour remplacer Théo Hernandez et arrivé lundi soir à Clairefontaine, Lucas Digne a, à son tour, déclaré forfait pour le rassemblement de l’équipe de France. Victime d’un «oedème à la cheville droite», le défenseur d’Aston Villa «ne pourra pas participer aux deux matchs contre l’Autriche jeudi au Stade de France et au Danemark, dimanche», a indiqué, ce mardi, la Fédération française de football.

L’ancien parisien et lillois a été remplacé par le Rennais Adrien Truffert, qui est lui aussi convoqué pour la première fois chez les Bleus. Le jeune latéral (20 ans) était déjà à Clairefontaine pour le rassemblement des Espoirs, qui disputent deux matchs amicaux en Allemagne et contre la Belgique.

Avec sa convocation, l’équipe de France compte désormais cinq novices avec Randal Kolo Muani, Youssouf Fofana, Alban Lafont, Benoît Badiashile et donc Adrien Truffert. Tous ces nouveaux ont été retenus en grande partie à cause de la cascade de blessures qui touche les Tricolores.

Didier Deschamps a dû composer son groupe sans Paul Pogba, ni Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, N'Golo Kanté, Kingsley Coman, Karim Benzema, Adrien Rabiot et Ibrahima Konaté. Une hécatombe pas forcément très rassurante à tout juste deux mois du début de la Coupe du monde au Qatar.