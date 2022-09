Equipe de France : Hugo Lloris et Théo Hernandez forfaits, Alban Lafont et Lucas Digne appelés

Hugo Lloris, gardien et capitaine de l’équipe de France, est forfait pour les matchs contre l'Autriche et le Danemark en Ligue des nations, comme Théo Hernandez, a annoncé lundi la FFF. Les deux joueurs sont remplacés par Alban Lafont et Lucas Digne.

Les forfaits s’enchaînent. La Fédération française de football a annoncé lundi les forfaits du capitaine des Bleus Hugo Lloris et du défenseur Theo Hernandez pour le dernier rassemblement avant la Coupe du monde.

Le portier de Tottenham souffre d’une blessure à la cuisse droite diagnostiquée lundi matin à Clairefontaine. De son côté, le joueur de l’AC Milan a été victime d'une déchirure à l'adducteur droit.

Le gardien nantais Alban Lafont, qui a été préféré à Steve Mandanda (Rennes), est attendu à Clairefontaine lundi dans la journée, a précisé la FFF. Il a fait part sur les réseau sociaux de sa joie d'être sélectionné en équipe de France.

Pour remplacer Hernandez, c'est Lucas Digne (Aston Villa) qui a été appelé. L’ancien joueur du PSG a souvent été présent dans le groupe des Bleus lors de plusieurs compétitions internationales, mais pas au Mondial 2018.

Ces nouveaux forfaits s'ajoutent à ceux enregistrés par le sélectionneur Didier Deschamps dont le groupe a été affaibli.

En plus de l’absence de Paul Pogba, convalescent après son opération du genou droit, le patron des Bleus est privé de Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, N'Golo Kanté, Kingsley Coman et Karim Benzema. Il a également enregistré le forfait d’Adrien Rabiot.