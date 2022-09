Moto GP : le Grand Prix du Japon menacé par un typhon ?

Le Grand Prix Moto GP du Japon, programmé ce week-end, est menacé par le typhon «Nanmadol», qui a frappé le pays faisant d’importants dégâts et de nombreuses victimes.

Il est considéré comme l’un des plus puissants jamais vus. D’une violence inhabituelle, avec des rafales de vent de plus de 235 km/h et de fortes pluies, le typhon «Nanmadol» a frappé, dimanche soir, la côte sud-ouest du Japon. Son passage a fait d’importants dégâts et de nombreuses victimes (4 morts et plus de 100 blessés). Des millions de personnes ont également dû être évacuées.

Et la situation demeure incertaine au pays du soleil levant concernant l’évolution du typhon qui continue de sévir. A tel point que la menace plane sur la tenue du Grand Prix Moto GP, programmé ce week-end, sur le circuit du Motegi. Il y a la crainte que les vols soient annulés avec l’impossibilité pour les pilotes ainsi que les staffs des écuries d'arriver sur place, tout comme le matériel nécessaire, à commencer par les motos.

La première séance d’essais libres a d’ailleurs déjà dû être reportée et l’incertitude règne concernant le reste du programme. Les prochaines heures seront déterminantes alors que la Moto GP n’avait déjà pu se rendre au Japon, ces deux dernières années, à cause de la pandémie de Covid-19.

Avant ce Grand Prix, Fabio Quartararo, victime d’une lourde chute le week-end dernier au Grand Prix d’Aragon, occupe toujours la tête du classement du championnat du monde. Mais le Français, en quête d’un second sacre consécutif, ne compte plus que dix points d’avance sur Francesco Bagnaia, 2e en Espagne.