Boxe : Manny Pacquiao de retour contre un Français ?

Manny Pacquiao, légende de la boxe qui avait pris sa retraite en 2021 pour se présenter à l'élection présidentielle des Philippines, pourrait faire son retour prochainement, a-t-il confié à l’AFP.

«Pac-Man» bientôt de retour ? Manny Pacquiao, champion du monde de boxe anglaise dans six catégories différentes, envisage de faire son retour sur les rings pour une exhibition en janvier en Arabie saoudite face au Français Jaber Zayani.

Agé de 43 ans, le boxeur, désormais homme politique, va mener des discussions à propos d'un éventuel combat à Riyad contre son ancien partenaire d'entraînement. «Nous allons tout juste commencer les discussions», a expliqué Pacquiao, qui avait auparavant exclu un retour à la boxe professionnelle.

Agé de 31 ans, Jaber Zayani est un boxeur professionnel (17 combats, 17 victoires). Il a notamment préparé Pacquiao pour son championnat du monde contre Keith Thurman en 2019.

Un combat caritatif en décembre

Pour le moment, l’ancien sénateur se prépare pour un combat caritatif contre DK Yoo, un youtubeur sud-coréen d’arts martiaux. Le combat aura lieu le 10 décembre à Séoul.

«Je me prépare de la même manière que pour un vrai combat», a expliqué Pacquiao. Cet affrontement se fera en six rounds et n’a pas de limite de poids convenue.

La plupart des fonds récoltés lors de l'événement iront à la reconstruction de maisons en Ukraine ravagée par le conflit avec la Russie, ont déclaré les organisateurs.

Pour rappel, Pacquiao avait terminé sa carrière longue de 26 années en s'inclinant aux points face au Cubain Yordenis Ugas en août 2021. Après être devenu sénateur en 2016, le sportif a brigué cette année la présidence des Philippines mais n'a pas été élu.

Le Philippin pourrait rejoindre la liste des grands noms de la boxe qui, après avoir pris leur retraite, se sont aventurés sur le circuit des exhibitions comme Floyd Mayweather.

D’ailleurs, «Money», ancien rival de Pacquiao sur les rings, rencontrera la star japonaise des arts martiaux mixtes Mikuru Asakura lors d'un combat à la fin du mois.

