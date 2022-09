Basket : la Fédération confirme la mise à l'écart de Thomas Heurtel après avoir signé en Russie

Thomas Heurtel, médaillé d'argent avec l'équipe de France lors de l’Eurobasket 2022, ne pourra plus porter le maillot tricolore après s’être engagé en Russie ce mercredi.

Il était au courant mais il a fait son choix. En rejoignant le club du Zenit Saint-Pétersbourg, en Russie, où il s'est engagé un an avec une année en option, le meneur français Thomas Heurtel, médaillé d'argent avec les Bleus dimanche à l'Eurobasket, n’est plus sélectionnable en équipe de France et compromet ses chances de disputer la Coupe du monde 2023 voire les Jeux olympiques 2024.

Début août, la Fédération française de basket-ball avait en effet indiqué que les joueurs français engagés dans des clubs russes ou bélarusses ne seraient «plus sélectionnables» jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine.

Welcome to the squad, Thomas Heurtel





1+1 deal, here’s more: https://t.co/OKcB5rQFhq pic.twitter.com/0FKNTzb57g — Basketball club Zenit (@zenitbasket) September 21, 2022

«Les joueurs, joueuses et staffs des Equipes de France ne seront plus sélectionnables s’ils signent un contrat avec un club russe ou biélorusse, tant que le conflit est en cours, avait posté la FFBB. (...) Il est indiqué que si cet engagement n’était pas respecté, le joueur, la joueuse ou le membre du staff ne respecterait alors plus les critères de sélection pour les prochaines échéances internationales, incluant les Jeux Olympiques 2024.»

Quelques heures après l'annoncé sa signature au Zénit, la Fédération française de basket-ball, surprise du choix de Thomas Heurtel, a confirmé la mise à l'écart de l'ancien joueur du Real Madrid. D’autant qu’avant l’Euro, il s’était engagé à ne pas signer avec un club russe ou bélarusse.

«Si la FFBB était informée que Thomas Heurtel avait des contacts avec des clubs étrangers, dont russes, à aucun moment celle-ci n’a été informée qu’un contrat avait été signé ou était en cours de signature avec un club russe. Le joueur avait signé l’attestation sur l’honneur, au début du rassemblement de l’Équipe de France, fin juillet, indiquant qu’il n’était pas engagé et qu’il n’envisageait pas de signer avec un club russe ou bélarusse. Si Thomas Heurtel était amené à jouer avec le club du Zénith, cet engagement ne serait pas respecté, le meneur de jeu ne respecterait alors plus les critères de sélection pour les prochaines échéances internationales, incluant les Jeux Olympiques 2024, conformément à la décision prise par le Bureau Fédéral, le 28 juillet dernier», a indiqué la Fédération dans un communiqué. Thomas Heurtel ne devrait donc pas reporter le maillot des Bleus de sitôt.