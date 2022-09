Basket : lourde suspension pour un coach NBA après avoir couché avec une collaboratrice ?

Ime Udoka, coach des Celtics de Boston, risque une lourde sanction, infligée par la franchise NBA, après avoir eu une relation extra-conjugale avec une membre de son staff, selon ESPN et The Athletic.

Ime Udoka pourrait ne pas être à la tête des Celtics de Boston cette saison. Nommé il y a un an, le coach, qui avait emmené la franchise NBA en finale pour la première fois depuis 2010, traverse une zone de turbulences. En couple avec l’actrice Nia Long, il est accusé d’avoir eu une relation intime avec une membre de son staff. Cette aventure extra-conjugale était consentie, mais elle est contraire au code de conduite interne des Celtics, qui interdit toute relation entre deux membres de l’équipe.

