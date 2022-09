Coupe du monde féminine de basket : la France frappe fort d’entrée contre l’Australie (57-70)

Pour leur entrée en lice à la Coupe du monde féminine de basket, les Bleues ont fait tomber, ce jeudi, l’Australie devant son public (57-70) au terme d’une rencontre parfaitement maîtrisée.

Un gros coup pour commencer. Pour ses débuts à la Coupe du monde féminine de basket, l’équipe de France a frappé fort d’entrée, ce jeudi, en faisant tomber l’Australie, vice-championne du monde en titre, devant son propre public (57-70). Malgré l’absence de plusieurs joueuses majeures et leur défaite, il y a moins d’une semaine, face à ces mêmes Australiennes en match de préparation, les Bleues ont rendu une copie proche de la perfection pour éteindre le pays organisateur.

Dans ce match d’ouverture, les protégées de Jean-Aimé Toupane ont été portées par une Gabby Williams en feu avec 23 points inscrits (son record en sélection), dont 12 rien que dans le premier quart-temps. Elles ont également bien été aidées par la maladresse au tir des Australiennes, qui ont achevé la rencontre avec un maigre 26% de réussite.

