Retraite de Roger Federer : les adieux déchirants du «roi» des courts

Un match palpitant, des sourires complices avec son meilleur ennemi et partenaire de double Rafael Nadal, mais aussi de beaucoup d’émotion après la balle de match qui a mis fin à 25 ans d'une carrière admirable… Ému aux larmes, Roger Federer a fait ses adieux au tennis lors de la Laver Cup à Londres dans la nuit de vendredi à samedi.

Un immense frisson a parcouru la O2 Arena et ses quelque 17.000 spectateurs au moment de sa dernière entrée sur un court en tant que tennisman professionnel. C'est sous les applaudissements et les larmes, les siennes, celles de sa famille, et celles de Rafael Nadal, que Roger Federer a quitté le court.

Malgré la défaite (6-4, 6-7, 9-11) en double avec son rival et ami, contre les Américains Jack Sock et Frances Tiafoe, lors de la Laver Cup, match annuel qui oppose l’Europe et le Reste du Monde, le désormais ex-tennisman a assuré, au sujet de son parcours, qu’il le «recommencerait sans rien y changer». Et pour cause, avec 103 titres sur le circuit ATP, dont 20 en Grand Chelem, 310 semaines en tête du classement, dont 237 d'affilée lors de sa plus longue période de règne, l'empreinte du «roi» Federer sur le tennis n'est pas près de s'estomper.

«Je n'ai pas tellement été stressé», a-t-il par ailleurs confié après la rencontre. Après un an et demi sans jouer et avec un genou droit qui l'a contraint à cette retraite à 41 ans, il craignait «un pépin au mollet ou un dos bloqué pendant le match». Finir le match était ainsi une satisfaction pour lui.

«Je suis heureux, je ne suis pas triste»

Après avoir fondu en larmes dans les bras de son équipe, le plus dur pour Roger Federer a été d'évoquer sa famille présente dans les tribunes. «On doit vraiment en passer par là ?», a-t-il demandé, avant de se raviser, «non, ça va, je m'en tire pas trop mal jusqu'ici, j'ai l'impression, au moins j'arrive à parler. Dans mes visions, je n'arrivais même pas à parler» a-t-il plaisanté.

Le Bâlois a notamment rendu hommage à son épouse, Mirka, rencontrée il y a 22 ans, qui l'a «tellement soutenu». «Elle aurait pu m'arrêter il y a bien, bien longtemps. Mais elle ne l'a pas fait, elle m'a laissé continuer et m'a permis de continuer, c'était incroyable, merci», a-t-il réussi à glisser avant d'être submergé par les sanglots.

Deux joueurs, qui ont alimenté une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport, réfrénant leurs pleurs main dans la main, c'est l'image saisissante qui a également marqué ce moment. Assis à ces côtes, Rafael Nadal n'a en effet pu retenir ses larmes. «Roger qui quitte le circuit, c'est une partie importante de ma vie qui s'en va aussi, parce que tous les moments où il a été à côté ou face moi ont été des moments importants de ma vie », a ensuite expliqué l’Espagnol en conférence de presse.

Roger Federer et Rafael Nadal en larmes, l’un à côté de l’autre.





C’est pour nous achever.pic.twitter.com/A81roa3DtH — Florian Benfaïd (@FloBnf) September 23, 2022

Ce dernier tournoi aura par ailleurs permis à l’ex-numéro 1 mondial de s'entourer d'une sacrée équipe. Outre Nadal, la présence de Novak Djokovic et Andy Murray semblait incontestable pour les adieux du Suisse. Ces deux joueurs de sa génération qu'il a vu progresser jusqu'à contester sa supériorité et même le dépasser.

La relève incarnée par Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas et Matteo Berrettini était également présente. Ce sont ces derniers qui le remplaceront pour la suite de la Laver Cup.

Au regard de la carrière incroyable et de l'importance qu'il aura eu dans l'évolution de ce sport au XXIe siècle, cette défaite restera ainsi une péripétie.