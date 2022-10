Tennis : Roger Federer va faire son retour sur un court

Après avoir mis un terme à sa carrière, le 23 septembre dernier, Roger Federer va faire son retour sur le court à l’occasion d’un événement organisé le 19 novembre au Japon par son équipementier Uniqlo.

Roger Federer va reprendre sa raquette. Le Suisse, qui a mis un terme à son immense carrière le 23 septembre dernier lors d’un dernier double avec Raphaël Nadal à la Laver Cup, va faire son retour sur un court de tennis. L’homme aux 20 titres du Grand Chelem est attendu au Japon, le 19 novembre prochain, pour participer à un événement organisé par son équipementier Uniqlo.

フェデラー選手引退後初来日イベント開催



抽選で参加チケットプレゼント!



応募は10/26(水)12:00までhttps://t.co/uqnxmhgNvT





UNIQLO to host LifeWear Day Tokyo 2022 with Roger Federer on November 19th. We will keep you posted on the event through this account.@rogerfederer pic.twitter.com/uF1QGlHisX

October 19, 2022