Wimbledon : la magnifique ovation reçue par Roger Federer (vidéo)

Retraité des courts depuis bientôt un an, Roger Federer a reçu, ce mardi 4 juillet, une magnifique ovation à Wimbledon, où il a remporté huit de ses vingt titres du Grand Chelem.

Il était de retour dans son jardin. Neuf mois après avoir mis un terme à sa carrière, Roger Federer était présent, ce mardi, à Wimbledon. Et le Suisse, vainqueur à huit reprises du Grand Chelem sur le gazon anglais, a reçu une magnifique ovation du public britannique au moment d’entrer dans la «Royal Box» sur le Center Court.

Vêtu d’un costume beige, l’ancien numéro 1 mondial a été très touché et a chaleureusement remercié les spectateurs pour cet accueil qui a duré près de deux minutes. Après avoir embrassé sa femme Mirka, également présente, il s’est installé entre elle et la princesse de Galles Kate Middleton pour assister à la rencontre entre la tenante du titre Elena Rybakina et l’Américaine Shelby Rogers.

Quelques mois plus tôt, Roger Federer, qui détient le record de titres chez les hommes à Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 et 2017), avait participé à une cérémonie en l’honneur des lauréats du tournoi et en présence de la plupart d’entre eux. Mais il n’avait pas joué. Le dernier match de sa carrière remonte au quart de finale de Wimbledon en 2021 avec une défaite face au Polonais Hubert Hurkacz, qui s’était imposé en trois sets lui infligeant un 6-0 dans la dernière manche.