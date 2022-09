Ligue des nations : l’équipe de France reléguée en Ligue B si…

L’équipe de France pourrait être reléguée en Ligue B en cas de contre-performance, ce dimanche, lors de son déplacement au Danemark en Ligue des nations et de victoire de l'Autriche dans le même temps.

L’équipe de France a son destin entre les mains. Sous la menace d'une relégation en Ligue B avant ses deux derniers matchs de Ligue des nations contre l'Autriche et au Danemark, les Bleus, tenants du titre, se sont donnés un peu d'air grâce à leur victoire, jeudi, face aux Autrichiens au Stade de France (2-0). Mais tout reste encore à faire pour les hommes de Didier Deschamps lors de l'ultime rencontre, ce dimanche, contre les Danois.

Avant ce rendez-vous, les champions du monde en titre occupent l'avant-dernière place du groupe A avec un point d'avance sur l'Autriche. Et ils seront assurés de rester en Ligue A en cas de victoire à Copenhague ou si l'Autriche ne bat pas dans le même temps la Croatie. En revanche, ils seront relégués s'ils ne gagnent pas contre les coéquipiers de Christian Eriksen et que les Autrichiens s'imposent à domicile face aux Croates.

Et les Bleus ont tout intérêt à gagner et à conserver leur place en Ligue A en vue du tirage au sort des qualifications de l’Euro qui se déroulera le 9 octobre à Francfort (Allemagne). Les équipes de la Ligue A sont classées de 1 à 16 et les dix premiers seront assurés d’être têtes de série, alors que les six derniers seront placés dans le chapeau 2. L’équipe de France occupe pour l’instant le 11e rang devant le pays de Galles, l'Angleterre, la République Tchèque, la Pologne et l'Autriche.

L'équipe de France maitenue si…

- L'équipe de France s'impose au Danemark, peu importe le résultat de l'Autriche contre la Croatie

- L'équipe de France perd ou fait match nul et que l'Autriche ne bat pas la Croatie

L’équipe de France reléguée si…

- L’équipe de France perd ou fait match nul au Danemark et l’Autriche s'impose contre la Croatie