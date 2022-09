Mondiaux de cyclisme : Mathieu van der Poel a passé la nuit au poste avant d’abandonner

Mathieu van der Poel a abandonné, ce dimanche, au bout de seulement 30 kilomètres lors des championnats du monde de cyclisme en Australie après avoir passé la nuit au poste de police en raison d’une altercation avec des adolescentes.

Ses championnats du monde n’auront duré à peine 30 kilomètres. Un des grands favoris de ces Mondiaux en Australie, Mathieu van der Poel a abandonné, ce dimanche, peu de temps après le départ. Le Néerlandais, «très déçu et détruit mentalement» d'après son manager, n’était pas en état psychologique de poursuivre la course après avoir connu une nuit agitée qu’il a passée au poste de police à cause d’une altercation avec deux adolescentes de 13 et 14 ans.

Pour être dans les meilleures dispositions dans sa quête du maillot arc-en-ciel de champion du monde, Mathieu van der Poel s’était couché tôt. Mais il a été dérangé par ces jeunes filles qui auraient tapé à la porte de sa chambre à plusieurs reprises. Très remonté, il serait sorti pour exprimer sa colère et, dans l’altercation, une des adolescentes aurait été blessée au bras.

«Au bout d’un moment, j’en avais marre»

«Vers 22h40 samedi, un homme a été impliqué dans une altercation verbale avec deux adolescentes de 13 et 14 ans dans un hôtel de Brighton-Le-Sands. Selon les faits présumés, il aurait poussé les deux adolescentes, l’une tombant au sol et l'autre étant projetée contre un mur, lui causant une petite égratignure au coude», a détaillé la police dans un communiqué.

Prévenues par l’hôtel, les autorités locales sont intervenues sur place et ont arrêté Mathieu van der Poel qui a été emmené au commissariat, où il a vu son passeport être confisqué et été inculpé pour deux cas d’agression. S’il a été remis en liberté sous caution et a quitté le poste aux alentours de 4h du matin, il comparaîtra, mardi, devant le tribunal de Suthterland dans la banlieue sud de Sydney.

Avant le départ, il est revenu sur cet incident et a livré sa version des faits. «J’ai voulu me coucher tôt hier soir mais il y avait plein d’enfants dans le couloir de l’hôtel qui n’ont pas arrêté de frapper à ma porte. Au bout d’un moment, j’en avais marre. Je leur ai dit, de manière pas très sympathique, d’arrêter. C’est alors que la police a été appelée et m’a emmené», a-t-il confié. Rentré à sa chambre, Mathieu van der Poel n’a pas dormi de la nuit et a donc vu ses rêves de maillot arc-en-ciel s’envoler.