Basket : une star de la NBA a refusé un contrat de plus de 100 millions d’euros pour rester non-vacciné contre le Covid-19

La star de la NBA et des Brooklyn Nets Kyrie Irving a refusé une prolongation de contrat de plus de 100 millions d’euros en raison de sa volonté de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19.

Il a fait passer ses convictions avant l’argent. La star de la NBA Kyrie Irving a révélé, ce lundi, lors du Media Day de la ligue nord-américaine de basket, qu’il avait refusé une prolongation de quatre ans, avant la saison 2020-2021, en raison de sa volonté de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19.

«J’ai renoncé à quatre ans supplémentaires pour 100 et quelques millions (d’euros) en maintenant ma décision de ne pas me faire vacciner», a affirmé le meneur des Brooklyn Nets. «Signer un tel contrat, se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner... Il y a un niveau d’incertitude quant à votre avenir (...) donc j’ai dû faire face à cette possibilité de perdre mon emploi pour cette décision», a-t-il ajouté.

Alors qu’il a été contraint de manquer certaines rencontres à domicile, jusqu’à fin mars, en raison du protocole sanitaire en vigueur à New York qui interdisait aux non-vaccinés de pénétrer dans une salle de sport, le joueur a également indiqué avoir reçu un «ultimatum» de sa franchise pour se faire vacciner, s’il voulait que son contrat soit prolongé.

«Nous étions censés avoir réglé tout cela avant le camp d’entraînement de la saison passée. Et ça ne s’est tout simplement pas produit, à cause de mon refus. J’ai juste dû vivre avec. C’était une pilule difficile à avaler», a confié Kyrie Irving, qui a levé, fin juin, l’option pour rester une saison de plus à Brooklyn, lui garantissant un salaire de 37 millions de dollars.

De son côté, le manager des Nets Sean Marks a réfuté l’idée d’un «ultimatum». «Il s’agit juste de vouloir des gens fiables, présents et responsables. Nous tous, le personnel, les joueurs, les entraîneurs. Il ne s’agit pas d’imposer un ultimatum à quelqu’un pour qu’il se fasse vacciner», a-t-il insisté. Kyrie Irving et les Nets entameront leur saison le 20 octobre face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans.