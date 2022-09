Coupe du monde féminine de basket : du très lourd attend les Bleues après leur défaite contre la Serbie (68-62)

Déjà qualifiée pour les quarts de finale, l’équipe de France s’est inclinée, ce mardi, contre la Serbie (68-62) lors de son dernier match de poule de la Coupe du monde féminine de basket. Une mauvaise opération pour les Bleues qui risquent d'affronter les Etats-Unis ou la Chine en quarts de finale.

Un accroc malvenu pour les Bleues. Après deux succès consécutifs, lui ouvrant les portes des quarts de finale de la Coupe du monde féminine de basket, l’équipe de France a rechuté, ce mardi, contre la Serbie (68-62) à Sydney (Australie). Et cette défaite risque de grandement compliquer la tâche des Tricolores pour la suite. Car, à moins que le Japon parvienne à battre l’Australie, elles seront opposées aux Etats-Unis ou à la Chine pour une place dans le dernier carré. Un adversaire redoutable qu’elles auraient pu éviter de croiser si elles étaient venues à bout des Serbes.

Mais les joueuses de Jean-Aimé Toupane, qui sont apparues émoussées avec l’enchaînement des matchs, n’ont pas réussi à réitérer leur performance de la veille contre le Japon. Elles ont couru après le score pendant une grande partie de la rencontre. Derrière au tableau d’affichage à la pause (37-32), elles sont toutefois parvenues à recoller (46-46) et à relancer le suspense sous l’impulsion notamment d’Alexia Chartereau. Mais les Bleues, déficientes au rebond (44 pour la Serbie et 25 pour la France) et pénalisées par de nombreuses pertes de balle, ont connu un cruel passage à vide, laissant la Serbie prendre le large (57-46).

Loin de baisser les bras, elles ont réalisé un nouveau come-back pour revenir à seulement deux points de leurs adversaires à moins d’une minute de la fin. Mais Sasa Cado, qui pointait à 0 sur 6 à trois points, a déclenché un tir derrière la ligne qui a anéanti les derniers espoirs tricolores. Gabby Williams et les Tricolores ont désormais deux jours pour préparer leur quart de finale. Et que ce soit contre les Etats-Unis ou la Chine, elles devront sortir le match parfait pour se hisser en demi-finale.