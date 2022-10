Formule 1 : Max Verstappen sacré champion du monde au Grand Prix du Japon si…

En tête du championnat du monde, avec 104 points d’avance sur Charles Leclerc et 106 sur Sergio Pérez, Max Verstappen pourrait décrocher le 2e titre de sa carrière dimanche 9 octobre au Grand Prix du Japon.

Max Verstappen survole cette saison de Formule 1. Vainqueur du Grand Prix d’Italie, le Néerlandais a remporté 11 des 17 courses disputées depuis le début de la saison. Et à cinq Grands Prix de la fin, il est non seulement bien parti pour battre le record de 13 succès en une saison détenu par Michael Schumacher (2004) et Sebastian Vettel (2013), mais également pour décrocher son deuxième titre de champion du monde.

Avec 104 points d’avance sur son premier poursuivant Charles Leclerc et 106 sur Sergio Pérez, la question n’est plus de savoir s’il sera couronné, mais quand il le sera. Et il pourrait être sacré au Japon. Le pilote Red Bull sera titré en cas de victoire et de point bonus (tour le plus rapide en course) quoi qu'il arrive. Ou qu'il s'impose et que son dauphin termine troisième ou plus.

S'il finit deuxième, il pourra être sacré si le Monégasque termine à la 5e place ou au-delà et que son coéquipier franchit la ligne d'arrivée au mieux à la 4e place ou au-delà.

Un sacre au Japon sur les terres de Honda, partenaire Red Bull, serait une occasion de faire la fête comme il se doit.

A messy and frustrating weekend for me that ended in P7 today. This is not where we want to be, but we move on to Japan I’m looking forward to race on the great track in Suzuka, next week





Congrats to @SChecoPerez on the win today, a very strong performance pic.twitter.com/hK2aTD06hi

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) October 2, 2022