Vidéo : Lionel Messi signe un autographe sur un supporter en plein match

Lors de la victoire de l’Argentine contre la Jamaïque (3-0), mardi, Lionel Messi a inscrit un doublé, remporté sa 100e victoire en sélection et signé un autographe… sur la peau d’un fan.

Soirée impressionnante pour Lionel Messi. Dans la nuit de mardi à mercredi aux Etats-Unis, la star du PSG a remporté sa 100e victoire avec l’Argentine, contre la Jamaïque (3-0), et a inscrit un doublé en seulement 35 minutes de jeu. Tout ça avant qu’un fan entre sur la pelouse pour lui demander un autographe.

A la Red Bull Arena de Harrison (New Jersey), La Pulga était très attendue. Mais il a fallu que les fans patientent jusqu'à la 55e minute pour le voir faire son entrée sur la pelouse. Le sélectionneur Lionel Scaloni jouant la prudence avec son joueur en raison de symptômes grippaux.

Messi marque un but sublime et... signe un autographe sur le dos d'un supporter entré sur le terrain ! pic.twitter.com/PoL29m2Hdu — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 28, 2022

Trente minutes après son entrée, le n°30 du PSG a alors inscrit un sublime but (86e). Et dans la foulée, trois supporters ont pénétré sur le terrain vers Messi. L’un des trois est arrivé torse nu, un stylo à la main, pour lui demander un autographe sur la peau. Et il a été exaucé. Mais l’Argentin a à peine eu le temps de commencer que le streaker a été plaqué par trois stadiers.

Sur le plan sportif, Lionel Messi aura donc inscrit ses 89 et 90e réalisations en 164 sélections. Il devient le cinquième joueur de l’histoire à atteindre 100 victoires avec son équipe nationale, comme les Espagnols Sergio Ramos (131 victoires en 180 matchs) et Iker Casillas (121 en 167), le Portugais Cristiano Ronaldo (112 en 189) et le Mexicain Andres Guardado (101 en 177).