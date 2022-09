Coupe du monde féminine de basket : les Bleues éliminées en quarts de finale par la Chine (85-71)

L'équipe de France féminine de basket a été éliminée jeudi par la Chine (85-71), en quarts de finale de la coupe du monde féminine disputée à Sydney (Australie).

Pas d’exploit pour les Bleues. Opposées à la Chine ce jeudi en quarts de finale du championnat du monde qui se dispute en Australie, les Françaises ne sont pas parvenues à se hisser en demi-finales (défaite 85-71), un stade plus atteint par les Françaises depuis 1953.

Et pourtant, les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont réalisé leur meilleur match dans ce tournoi. Elles étaient d’ailleurs encore dans le match à cinq minutes de la fin (63-68).

Sauf qu’en face, les Chinoises étaient incroyablement efficaces. Les Bleues ont été incapables de leur résister et de les empêcher de mettre moins de 85 points notamment grâce aux shooteuses Li Meng (23 pts à 4/8 à 3 pts) et Huang Sijing (18 pts à 4/9 derrière l'arc).

La marche était trop haute pour cette jeune équipe de France privée de ses cadres médaillées de bronze aux JO 2021 Sandrine Gruda, Endy Miyem, Alix Duchet, Olivia Epoupa, Valériane Vukosavljevic et même Marine Johannès, blessée au mollet droit trois jours avant le début de la compétition.

«C'est un bilan positif quand on voit toutes les absences, même si on aurait aimé aller un peu plus loin, reconnaissait Jean-Aimé Toupane après la rencontre. Les jeunes ont montré du courage, de l'abnégation, c'est ce qu'on va retenir.»