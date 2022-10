Formule 1 : Sergio Pérez s'impose à Singapour devant Charles Leclerc, Max Verstappen septième

Sergio Pérez a remporté, dimanche, le Grand Prix Formule 1 de Singapour devant Charles Leclerc et Carlos Sainz. Septième, Max Verstappen aura une nouvelle fois l'occasion d'être sacré la semaine prochaine au Japon.

Une victoire en suspens. Vainqueur à Singapour dimanche devant Charles Leclerc et Carlos Sainz, le Mexicain Sergio Pérez reste sous le coup d'une pénalité entre cinq et dix secondes pour ne pas avoir respecté la distance obligatoire avec la voiture de sécurité pendant la course. La décision devrait intervenir dans les prochaines minutes.

En attendant le verdict final des commissaires, il s’agit de la 4e victoire de la carrière de Pérez. Le Mexicain de 32 ans s'est déjà imposé au GP de Sakhir (Bahreïn) en 2020, déjà en nocturne, puis en 2021 en Azerbaïdjan et en 2022 à Monaco, sur deux autres circuits urbains, comme à Singapour.

«Je pense que c'était ma toute meilleure performance, j'ai contrôlé toute la course, même si elle était assez compliquée», a réagi "Checo" Pérez, qui a doublé Charles Leclerc dès le départ pour ne plus quitter la tête de la course. Le Monégasque ne parvenant pas à le dépasser à cause de la météo. D'ailleurs, le départ du Grand Prix a été donné avec 1h05 de retard.

Son coéquipier, Max Verstappen, toujours largement leader du championnat du monde après 17 manches sur 22, n'a terminé que 7e et n'a pas converti sa première chance de titre mondial sur le circuit urbain de Marina Bay.

Verstappen, qui devance désormais Leclerc de 104 points et Pérez de 106 au championnat, disposera d'une nouvelle chance de titre dès le Grand Prix du Japon, la semaine prochaine.

Plus d'informations à venir…