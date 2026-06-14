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Formule 1 : le classement complet des pilotes et des constructeurs après le Grand Prix de Catalogne

Kimi Antonelli devance son coéquipier Lewis Hamilton et George Russell. [REUTERS/Jakub Porzycki]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au terme du Grand Prix de Catalogne, remporté par Lewis Hamilton, Kimi Antonelli reste en tête du classement du championnat du monde des pilotes, devant le Britannique.

Le Classement des pilotes

Classement F1
PosPiloteÉquipePoints
1🇮🇹 Kimi AntonelliMercedes156 (5 🏆)
2🇬🇧 Lewis HamiltonFerrari115 (1 🏆)
3🇬🇧 George RussellMercedes106 (1 🏆)
4🇲🇨 Charles LeclercFerrari75
5🇬🇧 Lando NorrisMcLaren73
6 🇦🇺 Oscar PiastriMcLaren68
7🇳🇱 Max VerstappenRed Bull55
8🇫🇷 Pierre GaslyAlpine41
9🇫🇷 Isack Hadjar Red Bull34
10🇳🇿 Liam LawsonRacing Bulls26
11🇦🇷 Franco ColapintoAlpine 19
12🇬🇧 Oliver BearmanHaas18
13🇬🇧 Arvid Lindblad  Audi12
14🇪🇸 Carlos SainzWilliams 6
15🇹🇭 Alexander AlbonWilliams5
16🇫🇷 Esteban Ocon Haas3
17🇧🇷 Gabriel BortoletoAlpine2
18🇲🇽 Sergio Perez Cadillac1
19🇩🇪 Nico HülkenbergAudi0
20🇫🇮 Valtteri BottasCadillac0
21🇪🇸 Fernando AlonsoAston Martin0
22🇨🇦 Lance StrollAston Martin0

Le Classement des constructeurs

PosÉquipePts
1🇩🇪 Mercedes262
2🇮🇹 Ferrari190
3🇬🇧 McLaren118141
4🇦🇹 Red Bull 89
5🇫🇷 Alpine60
6🇯🇵 Racing Bulls38
7🇺🇸 Haas 21
8🇬🇧 Williams11
9🇩🇪 Audi2
10🇺🇸  Cadillac1
11🇬🇧 Aston Martin0
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