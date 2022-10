Ligue des champions : composition, arbitre, programme TV… Tout savoir sur OM-Sporting Portugal

Battu lors des deux premières journées contre Tottenham et l’Eintracht Francfort, l’OM n’a plus le choix, ce mardi, lors de la réception du Sporting Portugal comptant pour la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions pour garder un espoir de qualification. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette rencontre du groupe D.

La composition probable pour l’OM

Lopez – Mbemba, Bailly, Gigot – Clauss, Rongier, Veretout, Tavares – Guendouzi, Gerson, Sanchez

L’arbitre

Un trio italien au sifflet. Davide Massa a été désigné pour diriger cette rencontre entre l’OM et le Sporting Portugal. Il sera assisté de Filippo Melli et Stefano Alassi. Agé de 41, il dispose d’une solide expérience pour exercer en Serie A depuis 2011. Il arbitre en Ligue des champions depuis la saison 2018-2019 et a officié, cette saison, lors de la rencontre entre le FC Séville et Manchester City (0-4).

Le stade

Le Vélodrome sonnera creux pour la venue du club portugais. Après les incidents en Angleterre face à Tottenham puis contre l’Eintracht Francfort, l’OM a été sanctionné d’un match à huis-clos par révocation du sursis en cours. Le club olympien devra donc faire sans ses supporters pour tenter de se relancer dans le groupe D.

La dynamique de l’OM

Depuis le revers contre l’Eintracht Francfort à Vélodrome (0-1), l’Olympique de Marseille a été accroché à domicile par Rennes (1-1) avant de s’imposer, le week-end dernier, sur la pelouse d’Angers (0-3). Et après les neuf premières journées de Ligue 1, le club olympien est toujours invaincu (7 victoires et 2 nuls) et occupe la 2e place du classement à seulement deux points du PSG. L’OM a également la meilleure défense du championnat, à égalité avec le club de la capitale, avec cinq buts encaissés.

L’adversaire

Après les deux premières journées de cette phase de groupes de la Ligue des champions, le Sporting Lisbonne occupe la tête du groupe D. Le club portugais s’est largement imposé sur la pelouse de l’Eintracht Francfort (0-3) avant de battre en fin match Tottenham à domicile (2-0). En championnat, les hommes de Ruben Amorim connaissent, en revanche, un peu plus de difficultés. S’ils restent sur une victoire contre Gil Vicente (3-1), ils ont déjà enregistré trois défaites en seulement huit journées et occupent la 7e place du classement à neuf longueurs de Benfica.

Les enjeux

Marseille n’a plus le choix dans ce groupe D. Après ses défaites sur la pelouse de Tottenham (2-0) et lors de la venue de l’Eintracht Francfort, la formation phocéenne occupe la dernière place de la poule et doit absolument s’imposer pour garder un espoir de qualification pour les 8es de finale. Une nouvelle contre-performance condamnerait quasiment les hommes d’Igor Tudor. De son côté, le Sporting Portugal, qui a remporté ses deux premières rencontres, ferait un grand pas vers les 8es de finale en cas de nouveau succès.

La diffusion TV

Ce match du groupe D entre l’OM et le Sporting Portugal sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 18h45 sur Canal+ Foot.