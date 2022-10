Rugby : pays hôte, calendrier, équipe de France, favoris… tout savoir sur la Coupe du monde féminine

La Coupe du monde féminine de rugby commence ce samedi 8 octobre en Nouvelle-Zélande avec l’équipe de France qui fait partie des outsiders de cette 9e édition, repoussée d’un an à cause de la pandémie de Covid-19. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la compétition.

Le pays hôte

Cette 9e édition de la Coupe du monde féminine de rugby, repoussée d’un an à cause de la pandémie de Covid-19, est organisée en Nouvelle-Zélande pour la première fois de son histoire. Le pays «au long nuage blanc» succède à l’Irlande qui avait accueilli la précédente édition en 2017. Trois stades ont été retenus avec le mythique Eden Park d’Auckland (60 000 places), le Semenoff Stadium à Whangarei (30 000 places) et le Wairakere Stadium lui aussi à Auckland (4 900 places).

Le calendrier

Le coup d’envoi de la compétition sera donné ce samedi 8 octobre avec en match d’ouverture un premier choc entre l’équipe de France et l’Afrique du Sud à l’Eden Park (3h15 heure française). La phase de poules se tiendra jusqu’au dimanche 23 octobre. Les quarts de finale auront lieu le samedi 29 et dimanche 30 octobre, alors que les demi-finales se disputeront le samedi 5 novembre. Le match pour la 3e place et la finale se joueront le samedi 12 novembre.

Les poules

Poule A : Nouvelle-Zélande, Australie, pays de Galles, Ecosse

Poule B : Canada, Etats-Unis, Italie, Japon

Poule C : Angleterre, France, Afrique du Sud, Fidji

Les matchs des Bleues

Samedi 8 octobre : France-Afrique du Sud à 3h15 (heure française)

Samedi 15 octobre : Angleterre-France à 9h (heure française)

Samedi 22 octobre : France-Fidji à 8h15 (heure française)

Le format

Pour la première fois, 12 nations prendront part à la compétition. Cette 9e édition instaure également un nouveau format avec l’instauration des quarts de finale. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les quarts de finale, ainsi que les deux meilleurs 3es. Les vainqueurs des quarts de finale se retrouveront ensuite en demi-finale et les deux gagnants s’affronteront en finale, alors que les deux perdants disputeront le match pour la 3e place.

L’équipe de France

Enfin la bonne pour les Bleues ? En Nouvelle-Zélande, l’équipe de France va tenter de décrocher sa première couronne mondiale, elle qui est cantonnée à la 3e place. En huit participations, les Tricolores ont fini à six reprises sur la 3e marche du podium. C’était le cas en 2017 en Irlande après avoir été éliminée en demi-finale par l’Angleterre.

«L'objectif est toujours d’être championnes du monde. On ne part pas en Nouvelle-Zélande pour un autre objectif», a confié le sélectionneur Thomas Darracq. Et ses joueuses vont entamer la compétition avec de bons résultats ces deux dernières années (12 victoires, 1 nul et 6 défaites) malgré un revers lors du dernier match de préparation face à l’Italie (26-19).

Les favoris

Tenante du titre, la Nouvelle-Zélande, déjà sacrée à cinq reprises, sera évidemment favorite à sa propre succession. Qui plus est à domicile. Mais elles devront se méfier de l’Angleterre, qui occupe la 1ère place au classement World Rugby et qui a remporté les quatre derniers tournois des 6 Nations. L’Australie et le Canada seront de sérieux outsiders tout comme la France.