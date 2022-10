Ligue des Champions : des supporters du PSG dénoncent des fouilles «choquantes»

Après le match de Ligue des Champions qui opposait le Benfica au Paris Saint-Germain, plusieurs fans du PSG se sont plaints de fouilles corporelles «disproportionnées» à l’entrée du Stade de la Luz. Des témoignages évoquent des palpations très poussées.

Des supporters du Paris Saint-Germain ont dénoncé des fouilles «choquantes» et «disproportionnées» avant le match du PSG face au Benfica, a annoncé Football supporters Europe (FSE), une fédération d’associations nationales de supporters. Cette rencontre de Ligue des Champions avait lieu le mercredi 5 octobre, au Stade de la Luz à Lisbonne au Portugal.

«Nous sommes en mesure de confirmer les témoignages détaillant des fouilles corporelles disproportionnées lors du match Benfica-PSG. Ces témoignages ont été confirmés lors d'entretiens avec plusieurs supporters du PSG qui assistaient au match», a écrit FSE sur son compte Twitter.

A FSE confirma a exactidão das descrições que relatam as revistas corporais angustiantes e altamente violadoras dos adeptos no Benfica V PSG no dia 5 de Outubro.





Estes testemunhos foram confirmados através de entrevistas com vários adeptos do PSG que assistiram ao jogo. 1/3 https://t.co/XF0kIfd3aE

— FSE - Football Supporters Europe (@FansEurope) October 7, 2022