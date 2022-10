«J’aurais pu me tuer» : Pierre Gasly furieux à cause de la présence d’une grue sur la piste au Grand Prix du Japon (vidéo)

Alors que le Grand Prix du Japon a été interrompu dès le 2e tour en raison des conditions météorologiques, Pierre Gasly été fou furieux dans son stand en raison de la présence sur la piste d’une grue.

Un nouveau drame a peut-être été évité. Quelques instants après l’interruption du Grand Prix du Japon en raison de la pluie qui ne cesse de tomber sur le tracé de Suzuka, Pierre Gasly a piqué une énorme colère dans son stand. Peu après le départ, le Français a vu un panneau publicitaire se bloquer à l’avant de sa monoplace après la sortie de piste de Carlos Sainz. Rentré au stand pour changer d’aileron, il est retourné en piste et s’est retrouvé avec une grue alors que la course n’était pas encore neutralisée.

«J’aurais pu me tuer», a-t-il lancé fou de rage dans son stand, une fois le Grand Prix interrompu. Conscient du danger et des dégâts que ce camion aurait pu causer surtout dans ces conditions climatiques, avec une visibilité très réduite, le président de l’association des pilotes Alexander Wurtz a lui aussi fait part de sa colère sur les réseaux sociaux. «Je pense qu'on doit discuter de cette dépanneuse sur la piste, on peut être bref : ça ne doit pas arriver les gars», a-t-il posté sur son compter Twitter.

Pendant l'interruption, Landos Norris et Sergio Pérez ont également manifesté leur colère contre la présence de cette grue.

Wtf. How’s this happened!? We lost a life in this situation years ago. We risk our lives, especially in conditions like this. We wanna race. But this… Unacceptable.

How can we make it clear that we never want to see a crane on track?





We lost Jules because of that mistake.





What happened today is totally unacceptable!!!!!





I hope this is the last time ever I see a crane on track!

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 9, 2022