Formule 1 : Pierre Gasly rejoint Alpine en 2023

C’est désormais officiel. Pierre Gasly, pilote de Formule 1, va s’engager avec Alpine dès la saison prochaine. Il formera un duo 100% français avec Esteban Ocon.

Ce samedi 8 octobre, Alpine a officialisé l’arrivée de Pierre Gasly la saison prochaine. Dès 2023, la seule écurie française du paddock, accueillera donc les deux pilotes tricolores. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, le pilote Normand quittera AlphaTauri et sera associé avec Esteban Ocon. À 26 ans, il viendra remplacer l’Espagnol Fernando Alonso, qui lui, rejoindra Aston Martin.

A new chapter will start in 2023 with @AlpineF1Team





I am extremely excited to join the team on a multi-year deal and work our way to the top together. pic.twitter.com/BtkTDOJ0hA

— PIERRE GASLY (@PierreGASLY) October 8, 2022