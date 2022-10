Lyon : Peter Bosz remercié, Laurent Blanc bientôt nommé ?

Alors que Lyon reste sur une série de cinq matchs sans victoire (4 défaites, 1 nul), Peter Bosz a été remercié par le club rhodanien. L’entraîneur néerlandais pourrait être remplacer sur le banc lyonnais par Laurent Blanc, selon L’Equipe.

La contre-performance de trop. Après le match nul concédé à domicile contre Toulouse (1-1), Peter Bosz a été limogé par l’Olympique Lyonnais à l’issue d’une réunion, samedi après-midi, avec ses dirigeants. Seulement 7e de Ligue 1, le club rhodanien reste sur une série de cinq matchs victoire (4 défaites, 1 nul), qui a précipité le renvoi de l’entraîneur néerlandais (58 ans) pourtant longtemps soutenu par ses dirigeants. Mais au-delà des résultats, et d'une première saison déjà compliquée sans qualification pour une Coupe d'Europe, la fracture était devenue de plus en plus importante avec une partie de son groupe, particulièrement avec le capitaine Alexandre Lacazette.

L’ancien défenseur brésilien Claudio Caçapa, qui a évolué à Lyon entre 2000 et 2007, sera chargé d’assurer l’intérim, alors que les Lyonnais, au repos ce dimanche, doivent reprendre le chemin de l’entraînement lundi. Mais il pourrait ne pas durer très longtemps. Laurent Blanc, convoité depuis plusieurs années par le président Jean-Michel Aulas, pourrait être nommé très rapidement à la tête de l’équipe lyonnaise, selon L’Equipe.

Contacté en début de semaine dernière, au lendemain du nouveau revers concédé à Lens (1-0), l’ancien entraîneur du PSG serait attendu cette semaine, accompagné de son adjoint Frank Passi et du préparateur physique Philippe Lamberts. Et il pourrait diriger son premier match dès dimanche prochain sur la pelouse de Rennes entraîné par Bruno Genesio.