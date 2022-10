PSG : ce qu’a dit Marco Verratti aux arbitres à la mi-temps (vidéo)

Après le carton rouge infligé à Sergio Ramos, Marco Verratti a eu des mots très durs, samedi soir, envers le corps arbitral à la mi-temps du match entre Reims et le PSG comptant pour la 10e journée de Ligue 1.

La tension était palpable à Reims. Dans un match heurté, comptant pour la 10e journée de Ligue 1, le PSG a été accroché, samedi soir, par le club champenois (0-0) après avoir joué pendant près de 50 minutes en infériorité numérique après le carton rouge infligé à Sergio Ramos. Et l’expulsion de l’expérimenté défenseur espagnol, pour des insultes envers l’arbitre, a provoqué la colère des Parisiens, dont Marco Verratti. Dans un premier temps, le milieu de terrain a exprimé sa frustration sur la pelouse avec trop de véhémence, récoltant un carton jaune.

Mais cet avertissement n’a pas calmé l’Italien. A la mi-temps, il était toujours très remonté dans le tunnel menant aux vestiaires. Et, cherchant à obtenir des explications, il a tenu des mots très durs envers le corps arbitral, et notamment du 4e arbitre. «S’il fait exprès comme ça, ce n’est pas bien ! On s’entraîne toute la semaine pour gagner, pour se faire en….. ! Pourquoi vous faites les protagonistes ? Pourquoi ?», a-t-il lâché selon des images captées par Canal+.

Ça a chauffé dans le tunnel entre Marco Verratti, Kylian Mbappé et le 4ème arbitre durant la mi-temps suite à l'expulsion de Sergio Ramos #SDRPSG pic.twitter.com/OpLz7VRJK3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 8, 2022

Passablement énervé, Marco Verratti a dû être ramené dans le vestiaire parisien par un membre du staff du club de la capitale. Avant d’être sorti par Christophe Gatlier et remplacé par le Portugais Vitinha pour éviter de prendre un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion, en seconde période. Surtout à une semaine du Classique contre Marseille.