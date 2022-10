Football : le retour de Lionel Messi à Barcelone cet été déjà acté ?

Le retour de Lionel Messi, en fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, à Barcelone cet été serait déjà acté, selon des informations venues d’Argentine.

Deux ans et puis s’en va ? Lionel Messi pourrait ne pas s’éterniser à Paris. Arrivé dans la capitale française en août 2021, le septuple Ballon d’or sera en fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain et un retour au FC Barcelone est de plus en plus évoqué de l’autre des Pyrénées. Il serait même déjà acté, selon des informations venues d’Argentine. «1er juillet 2013, Lionel Messi sera un joueur du Barça», a posté sur son compte Twitter la journaliste Veronica Brunati, spécialiste de l’équipe d’Argentine.

1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022

Une affirmation sans équivoque, alors que le club catalan travaillerait depuis plusieurs mois pour tenter de rapatrier son ancien numéro 10. Le vice-président économique du FC Barcelone Eduard Romeu a d’ailleurs déclaré récemment qu’un retour de Lionel Messi était envisageable sur le plan financier. D’autant que le club présidé par Joan Laporta, qui a régulièrement regretté le départ de la «Pulga», n’aurait aucune indemnité de transfert à débourser.

«Cela a déjà été dit de nombreuses fois, cela a été dit par le président (Joan Laporta, ndlr), je l’ai dit moi-même, Leo Messi est un atout pour le Barça et les portes du club lui sont ouvertes», a confié Eduard Romeu, ce jeudi, lors de la présentation du budget pour 2022/2023 et de la clôture de l'exercice précédent. Et à la question de savoir si un retour de la star argentine de 35 ans serait financièrement possible, le dirigeant du club catalan s’est montré confiant. «Nous savons faire des miracles», a-t-il glissé.

De son côté, le PSG songerait à offrir à Lionel Messi une prolongation de contrat, selon Le Parisien. Après une première saison compliquée, l’attaquant argentin a renoué avec son meilleur niveau et enchaîne les bonnes performances depuis le début de cet exercice avec 8 buts et 8 passes décisives en 13 rencontres toutes compétitions confondues. Suffisant pour rempiler avec le champion de France en titre ? S’il ne souhaite pas évoquer son avenir dans l’immédiat, Lionel Messi devrait en dire davantage sur son futur après la Coupe du monde au Qatar, qui est l’un des objectifs majeurs de sa saison.