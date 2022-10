Lyon : Laurent Blanc déjà au travail (vidéo)

Au lendemain de sa nomination comme entraîneur de l’Olympique Lyonnais, à la place de Peter Bosz, Laurent Blanc a rencontré, ce lundi, ses joueurs et a dirigé sa première séance d’entraînement.

Laurent Blanc n’a pas perdu de temps. Au lendemain de sa nomination comme entraîneur de Lyon, le successeur de Peter Bosz était déjà à pied d’œuvre, ce lundi, au Groupama OL Training Center. Et avant de prendre la direction des terrains, il a salué l’ensemble de ses joueurs en compagnie de son adjoint Frank Passi et du préparateur physique Philippe Lambert en marge d’une réunion avec le président Jean-Michel Aulas et le directeur du football Vincent Ponsot.

L’ancien sélectionneur des Bleus, qui sera présenté à la presse en début d’après-midi, a ensuite dirigé sa première séance d’entraînement sous le soleil lyonnais. Et il y a urgence pour Laurent Blanc et sa nouvelle équipe. Seulement 9e au classement, à neuf points du podium, l’OL reste sur une série de cinq matchs sans victoire (4 défaites, 1 nul).







Le nouveau coach lyonnais, qui a signé un contrat jusqu'en 2024, a une semaine pour préparer le déplacement programmé dimanche prochain sur la pelouse de Rennes (15h), où les Lyonnais tenteront de briser cette spirale négative et de reprendre leur marche en avant.