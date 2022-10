PSG : c'est officiel, Lionel Messi forfait face à Benfica

Touché au mollet, Lionel Messi n’a pas participé, ce lundi, à l’entraînement collectif du PSG et est forfait pour le match retour contre Benfica, ce mardi, en Ligue des champions.

Une mauvaise nouvelle pour le PSG. Le club de la capitale ne va pas pouvoir compter sur Lionel Messi, ce mardi soir, pour le match retour de Ligue des champions contre Benfica. En délicatesse avec un mollet, l’Argentin n’a pas participé, ce lundi, à la séance collective et ne figure pas dans le groupe retenu pour la réception du club portugais.

Touché à l’aller à Lisbonne, le numéro 30 parisien avait demandé à sortir à 10 minutes du coup de sifflet final. Malgré des «examens rassurants» à son retour à Paris, il avait été préservé et laissé au repos, ce week-end, pour la rencontre de championnat à Reims (0-0), en vue de la confrontation face à Benfica. Mais il a été jugé «trop juste» et aucun risque n'a été pris. Surtout avant le Classique, dimanche, contre l’OM, et à six semaines de la Coupe du monde.

Son forfait est évidemment un coup dur pour le champion de France. Buteur à l’aller, Lionel Messi a renoué avec son meilleur niveau depuis le début de la saison avec 8 buts et autant de passes décisives en 13 matchs, toutes compétitions confondues.