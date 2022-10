PSG : l’incroyable record de Lionel Messi en Ligue des champions

Buteur, mercredi soir, lors du match nul du PSG sur la pelouse de Benfica (1-1), Lionel Messi est devenu le premier joueur de l’histoire de la Ligue des champions à marquer contre 40 équipes différentes.

Lionel Messi est redevenu Lionel Messi. Après une première saison compliquée à Paris, le septuple Ballon d’or a renoué avec son meilleur niveau depuis le début de ce nouvel exercice. En témoigne sa nouvelle performance, mercredi soir, sur la pelouse de Benfica.

A Lisbonne, l’Argentin, qui a réussi tous ses dribbles (5 sur 5) et remporté tous ses duels (7 sur 7), a inscrit l’unique but du PSG d’une merveille de frappe enroulée du pied gauche à l’entrée de la surface.

Avec cette 8e réalisation de la saison (son 127e but en Ligue des champions), il est entré encore un peu plus dans l’histoire de la Ligue des champions. Il est devenu le premier joueur à marquer contre 40 équipes différentes dans la plus grande des compétitions européennes. Un nouveau record pour l’ancien barcelonais, qui, à 35 ans, continue de marquer de son empreinte l’histoire du ballon rond.

