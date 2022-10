PSG : «Kylian Mbappé n’a jamais parlé de partir en janvier», assure le directeur sportif Luis Campos

À quelques minutes du coup d’envoi du match de Ligue des champions contre Benfica, le directeur sportif du PSG Luis Campos a démenti les envies de départ de Kylian Mbappé en janvier prochain.

Luis Campos a tenu à apaiser la situation. Quelques heures après les révélations sur les envies de départ de Kylian Mbappé dès le mois de janvier, le directeur sportif du PSG a démenti ces informations sorties ce mardi, juste avant le match de Ligue des champions contre Benfica.

«Dans ce cas-là, c’est spécial car on est à quelques heures d’un match très très important et c’est grave. Grave parce que mon nom est là aussi (il voudrait également partir) et surtout parce que je suis toujours avec Kylian Mbappé, il ne m’a jamais parlé de partir en janvier», a assuré le dirigeant portugais au micro de Canal+.

"Kylian ne m'a jamais parlé de partir en janvier"





Luis Campos dément les rumeurs de départ concernant Mbappé ainsi que celles circulant à son sujet #PSGSLB | #UCL pic.twitter.com/DmPDCBL7Aq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 11, 2022

«J’étais avec le président (Nasser Al-Khelaïfi) et lui aussi ne m’en a pas parlé. Ce n’est pas une déclaration de joueur, c’est une information et qu’elle sorte avant un match comme celui-là, c’est très grave et c'est pour cela que je prend la parole pour démentir et dire clairement que Kylian Mbappé ne m'a pas parlé à moi, ni au président de partir du PSG au mois de janvier», a poursuivi le directeur sportif, qui est très proche du clan de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé en froid avec la direction du PSG ?

Alors qu’il a prolongé en mai dernier (deux ans plus une année en option), Kylian Mbappé est tout autant agacé par sa position sur le terrain que par les promesses non tenues de ses dirigeants au moment du renouvellement de son contrat, notamment concernant le recrutement et l’arrivée d’un grand attaquant.

L'attaquant français s’est senti comme trahi par sa direction. En privé, il regrettait même d’avoir prolongé et de ne pas avoir signé au Real Madrid.

Le joueur espère désormais que le club de la capitale lui ouvrira la porte pour partir en janvier ou au plus tard cet été.