Ligue des champions : l'impressionnante blessure d'Antonio Rudiger qui s’est fait poser 20 points de suture après son but contre le Shakhtar (vidéo)

Antonio Rudiger a dû se faire poser 20 points de suture, mardi, après avoir marqué de la tête et permis au Real Madrid d’égaliser contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions (1-1).

Des images impressionnantes. Antonio Rudiger a fini la rencontre de Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk, mardi soir, avec le visage et le maillot en sang. Dans les arrêts de jeu, le défenseur du Real Madrid a donné de sa personne pour permettre au club espagnol d’égaliser face au club ukrainien (1-1) et déjà valider sa qualification pour les 8es de finale. Alors que les hommes de Carlo Ancelotti étaient menés, l’international allemand est monté aux avant-postes et a placé une tête victorieuse sur un long ballon de Toni Kroos (95e).

Une image qui fait froid dans le dos : l'égalisation sanglante de Rüdiger face au Chakhtior #UCL pic.twitter.com/Up1rSt2VEe — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 11, 2022

Mais s’il a trompé le gardien, ce dernier a manqué sa sortie et a percuté violemment Antonio Rudiger. Sonné et le visage en sang, il resté plusieurs minutes allongé sur la pelouse avant de réussir à se lever. Et victime d’«une entaille assez large sur le front», selon son entraîneur, il a dû se faire poser pas moins de 20 points de suture après la rencontre. Malgré la violence du choc et sa blessure impressionnante, le défenseur se porte bien.

«Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Je vais bien, merci pour vos messages », a posté sur son compte Twitter Antonio Rudiger, qui est rentré à Madrid avec un impressionnant bandage autour de la tête. Reste à savoir s’il sera en mesure de tenir sa place, dimanche (16h15), pour le Clasico face au FC Barcelone à Santiago Bernabeu.