Ballon d'Or 2022 : le couronnement du roi Karim Benzema

Karim Benzema a reçu ce lundi 17 octobre le Ballon d’Or 2022 au Théâtre du Châtelet de Paris. Le footballeur français du Real Madrid, qui est sacré pour la première fois de sa carrière, succède à Lionel Messi.

Le jour de gloire est ENFIN arrivé. Karim Benzema s’est vu décerner le Ballon d’Or 2022 ce lundi 17 octobre pour l’ensemble de sa saison dernière exceptionnelle mais aussi pour son immense carrière. Il devient le cinquième Français à décrocher le prestigieux trophée après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinédine Zidane (1998).

Et comment pouvait-il en être autrement tant «le Nueve» a éclaboussé de toute sa classe la saison passée ? A 34 ans, le Lyonnais - 34 ans et 302 jours, le Ballon d'or le plus vieux derrière Stanley Mathews - est enfin couvert d’or et soulève un trophée dont il a rêvé depuis tout petit lui qui voulait marcher sur les traces de son idole Ronaldo, le Brésilien. Ce dernier était présent dans la salle tout comme Jean-Michel Aulas, Didier Deschamps ou encore Zinédine Zidane. C'est ce dernier qui a d'ailleurs remis le précieux trophée à celui qu'il a eu comme joueur à Madrid.

«C'est un rêve de gamin, d'enfant. Je pense que tous les footballeurs l'ont dans la tête, a estimé Karim Benzema. C'est difficile d'aller le chercher. Je ne pense pas qu'à marquer et je préfère aider mes coéquipiers sur le terrain. J'ai grandi en jouant au football dans le quartier», a confié le nouveau lauréat indiquant qu’il s’agissait du «Ballon d’Or du peuple !».

La récompense de toute une carrière

Avec 44 buts en 46 matchs d’août 2021 à mai 2022, Karim Benzema – qui n’aura pas trouvé le chemin des filets dans 17 parties seulements – n’a pas seulement «scoré», il a surtout pesé sur les rencontres les plus décisives de son équipe. Comment ne pas se souvenir des matchs à élimination directe en Ligue des champions ? Du PSG (Gianluigi Donnarumma s’en souvient encore), à Chelsea en passant par cette fantastique demi-finale contre Manchester City, l’international tricolore a ouvert les portes d’un 14e sacre en C1 pour le Real, son 5e dans la compétition. Pour appuyer encore un peu plus les chiffres dans cette prestigieuse Coupe d’Europe, «KB9», qui terminé avec 15 buts, est désormais le quatrième meilleur artificier avec 86 buts.

Mais ce n’est pas tout, le n°9 merengue, arrivé au club en 2009, a également remporté la Liga avec son club et s’est offert pour la première fois de sa carrière le titre de pichichi, le meilleur buteur du championnat d’Espagne (27 buts).

Et ce ciel bleu s’est également poursuivi avec l’équipe de France. De retour cinq années de mise à l’écart – à cause notamment de cette affaire de la sextape de Mathieu Valbuena –, il a, en 16 sélections, inscrit dix buts. Et preuve de son talent, il a été la seule satisfaction de l’Euro 2021 avec doublé face au Portugal et la Suisse, en huitièmes. Et surtout, il a décroché la Ligue des nations, son premier trophée en Bleu, tout en étant décisif lors du Final Four.

Si on y ajoute toute son exceptionnelle carrière ainsi que son fair-play (aucun carton rouge reçu et seulement un peu plus d’une dizaine d’avertissement), ce Ballon d’Or vient aussi récompenser toute une carrière. Et il lui reste encore quelques années pour régaler tous les fans de football.