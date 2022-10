Ballon d’or 2022 : voici la montre en or 18 carats qui sera remise aux lauréats

Tous les amoureux de football auront les yeux tournés, ce lundi soir, vers le Théâtre du Châtelet (Paris 1er), où sera remis le Ballon d’or. Et les lauréats masculin et féminin ne recevront pas uniquement le prestigieux trophée, mais également une magnifique montre de luxe.

Le bijou est signé de la marque Purnell. Partenaire depuis 2021 du magazine France Football, qui organise le Ballon d’or, l’horloger suisse a conçu cette montre spécialement pour cette 66e édition. «Chaque trophée est unique, tout comme chaque lauréat, et c'est dans cet esprit d'exclusivité que Purnell a développé deux pièces uniques qui seront remises au vainqueur masculin et féminin», a indiqué la marque sur son site internet.

Official partner of the @francefootball Ballon d’OrTM since 2021, Purnell is proud to reveal the unique piece, in titanium and 18K white gold. Stay tuned to see who will win #Ballondor 2022 tonight!

