Ballon d'Or 2022 : Kylian Mbappé présent, Lionel Messi pas convié ?

Kylian Mbappé devrait bien être présent ce lundi soir à Paris lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2022, à la différence de son coéquipier du PSG, Lionel Messi, qui n’aurait pas été convié.

Le tenant du titre absent ? S’il n’est pas favori pour remporter le Ballon d’Or 2022, Kylian Mbappé devrait toutefois être présent ce lundi soir au Théâtre du Châtelet de Paris pour la cérémonie qui pourrait consacrer Karim Benzema. En revanche, selon des informations du Parisien, Lionel Messi ne sera pas de la partie.

Alors que le doute planait, l’attaquant du PSG sera donc bien là, accompagné de son coéquipier, le latéral portugais Nuno Mendes, nominé pour le trophée de meilleur joueur de moins de 21 ans (Trophée Kopa).

Pas favori cette année, Kylian Mbappé, qui a nié des envies de départ du club de la capitale en janvier prochain dimanche soir après la victoire contre l’OM (1-0) dans le Classique, pourrait finir hors du Top 5 selon quelques rumeurs. Mais il a tout de même été invité par les organisateurs.

En revanche, une absence majeure pourrait donc avoir lieu avec Lionel Messi. Sextuple Ballon d’or et tenant du titre, l’Argentin ne devrait pas être de la fête. Non nommé dans les 30 joueurs finalistes, «La Pulga» n’aurait pas été convié.

En revanche, Cristiano Ronaldo, ex-coéquipier et grand ami de Karim Benzema et nommé dans les 30 finalistes, devrait être de la soirée. Et il pourrait même être celui qui remet le prestigieux trophée au Français.