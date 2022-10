«Je n’ai jamais demandé mon départ en janvier» : la mise au point de Kylian Mbappé sur son avenir

Interrogé après la victoire du PSG, ce dimanche, contre l’OM (1-0), Kylian Mbappé a démenti les rumeurs sur ses envies de quitter le club de la capitale au mois de janvier.

Il a tenu à faire une mise au point. Dans la foulé de la victoire du PSG, ce dimanche, dans le Classique face à l’OM (1-0), Kylian Mbappé a démenti les rumeurs, dévoilées dans la semaine, sur ses supposées envies de quitter le club de la capitale au mois de janvier. «Je n’ai jamais demandé mon départ en janvier. L’info qui est sortie le jour du match, je n'ai pas compris. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin à cette information. (…) C’est complétement faux», a affirmé en zone mixte l’attaquant tricolore. «Je suis très heureux», a assuré le n°7 parisien, qui avait prolongé son contrat avec le champion de France en mai dernier.

Mardi, à quelques heures du match de Ligue des champions contre Benfica, des informations, venues notamment d’Espagne, avaient indiqué que le champion du monde tricolore avait fait part de son désir de quitter Paris dès le mercato d’hiver en janvier. Et ses velléités de départ auraient été confirmées par son entourage. Ce souhait aurait été motivé par les promesses non tenues par les dirigeants après la prolongation de son contrat en mai dernier et de son positionnement sur le terrain depuis le début de la saison. Et il avait été renforcé par l’affaire de «l’armée numérique» et les campagnes de dénigrement menées par le club sur les réseaux sociaux dont il aurait été l’une des victimes.

Cette sortie permettra-t-elle de faire retomber la pression et de faire les rumeurs sur son avenir ? Il n’a en tout cas pas l’air perturbé par toute cette agitation. Buteur sur penalty contre le club portugais, Kylian Mbappé a encore été décisif face à l’OM en délivrant sa première passe décisive de la saison à destination de Neymar, auteur de l’unique but du Classique (1-0). Et l’ancien monégasque sera comme à chaque fois scruté de près lors du déplacement du PSG, vendredi, à Ajaccio.