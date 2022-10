Angleterre : l’Uruguayen Darwin Nunez devient le joueur le plus rapide de l’histoire de la Premier League

L’attaquant uruguayen Darwin Nunez a été «flashé», mercredi soir, à la vitesse de 38 km/h, devenant le joueur le plus rapide de l’histoire de la Premier League, a rapporté la presse anglaise.

Darwin Nunez s’est mis en évidence, mercredi soir, avec Liverpool. Et pas seulement parce qu’il a trouvé le chemin des filets à la 22e minute et offert la victoire aux Reds lors de la venue de West Ham à Anfield Road grâce à son 3e but de la saison en championnat (1-0). L’attaquant uruguayen, acheté cet été à Benfica pour 75 millions d’euros, s’est également distingué avec sa pointe de vitesse.

A la 56e minute, le numéro 27 de Liverpool a été «flashé» à la vitesse impressionnante de 38 km/h. Il est ainsi devenu le joueur le plus rapide de l’histoire de la Premier League, détrônant l’international anglais Kyle Walker. Le défenseur de Manchester City avait atteint, la saison dernière, la vitesse de 37,8 km/h.

Le top 5 de ce classement est complété par le défenseur allemand Antonio Rüdiger (36,7 km/h), l’attaquant égyptien Mohamed Salah (36,6 km/h) et l’attaquant espagnol Adama Traoré (36,6 km/h).