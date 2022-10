PSG : Christophe Galtier va affronter son fils, entraîneur adjoint d’Ajaccio

Le PSG se déplace, ce vendredi, à Ajaccio pour l’ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Et à cette occasion, Christophe Galtier va croiser son fils Jordan, qui est l’adjoint du coach ajaccien Olivier Pantaloni.

C’est un match particulier que s’apprête à vivre Christophe Galtier. Alors que le PSG se déplace en Corse, ce vendredi, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1 pour affronter Ajaccio, l’entraîneur parisien va croiser son fils Jordan, qui sera sur le banc d’à côté. Ce dernier n’est autre que l’adjoint du coach ajaccien Olivier Pantaloni. «Ce sera un moment particulier pour un père de voir son fils sur le banc de l’autre côté. Il faudra vite faire abstraction», a confié Christophe Galtier à la veille de ce rendez-vous.

Agé de 33 ans, Jordan Galtier n’a pas eu la carrière de joueur professionnel qu’il espérait, après quelques matchs de Ligue 2 sous le maillot d’Arles-Avignon, et a décidé très jeune de passer ses diplômes d’entraîneur. Après avoir commencé du côté de Lège-Cap-Ferret, passant des U11 jusqu’à l’équipe première en National 3, il a pris, il y a quatre ans, la direction d’Ajaccio. Et sur l'Ile de Beauté, il a également gravi les échelons en dirigeant les U17 nationaux puis les U19 avant d’être nommé entraîneur adjoint de l’ACA au côté d’Olivier Pantaloni en mai 2021.

«C’est un garçon passionné par le football qui n’a pas eu la carrière qu’il espérait avoir par rapport à ses qualités. Il s’est projeté vite sur une carrière d’éducateur. Son parcours l’a amené à être l’adjoint d’Olivier Pantaloni, c’est un garçon indépendant. Il étudie beaucoup, il analyse beaucoup», a indiqué Christophe Galtier.

Si beaucoup au sein de la formation corse imaginent Jordan Galtier devenir l’entraîneur principal d’une équipe et marcher sur les traces de Christophe Galtier, reste à savoir qui du père et du fils remportera cette première confrontation des extrêmes. Car d’un côté, le PSG de Christophe Galtier est toujours invaincu cette saison et trône en tête du classement, alors que de l’autre l’Ajaccio d’Olivier Pantaloni et Jordan Galtier, qui reste sur une victoire à Marseille (1-2) et un nul à Troyes (1-1), est à la lutte pour son maintien dans le bas du tableau.