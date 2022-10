Manchester United : Cristiano Ronaldo bientôt sanctionné pour son comportement ?

Cristiano Ronaldo pourrait être sanctionné par Manchester United pour avoir quitté le stade, mercredi soir, avant la fin de la rencontre contre Tottenham.

Rien ne va plus entre Manchester United et Cristiano Ronaldo. Le Portugais était une nouvelle fois remplaçant, mercredi soir, pour le match de Premier League contre Tottenham. Et il n’est pas même pas entré en jeu sur la pelouse d’Old Trafford, alors que les Red Devils se sont imposés face aux coéquipiers d’Hugo Lloris (2-0). Une situation qui a profondément agacé le quintuple Ballon d’or, qui n'a été titularisé que trois fois en championnat depuis le début de la saison.

Cristiano Ronaldo rentre dans les vestiaires avant même la fin du match





Le Portugais n'est pas rentré sur le terrain ce soir #MUNTOT | #PremierLeague pic.twitter.com/rPXT4eqmTS — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 19, 2022

Après avoir compris que son entraîneur Erik ten Hag ne le ferait pas jouer, l’ancien Turinois s’est levé du banc des remplaçants et a pris la direction des vestiaires. Il aurait même quitté l’enceinte mancunienne avant le coup de sifflet final, ont rapporté certains médias. Cette attitude n’a pas été du goût de la presse britannique, qui a fustigé Cristiano Ronaldo, ni du coach néerlandais. «Je m’en occuperai demain (ce jeudi, ndlr), pas aujourd’hui», a lâché Erik ten Hag au coup de sifflet final.

Cristiano Ronaldo ne devrait pas s’en tirer à si bon compte. Il devrait être sanctionné pour son comportement. Et sa sanction pourrait être financière mais également sportive. Il pourrait ainsi ne pas être retenu dans le groupe mancunien pour le déplacement, samedi, à Stamford Bridge pour affronter Chelsea. Ce qui ne devrait pas atténuer son mécontentement.