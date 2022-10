Diagonale des Fous : comment suivre la course ?

Evénement incontournable de la saison de trail, la Diagonale des Fous 2022 (165 km et plus de 10.000 m de dénivelé positif) sera diffusée à partir de ce jeudi en direct sur Canal Grand Raid, qui offre une immersion en continu pour ne rien rater de la course.

Certains coureurs la préparent depuis plusieurs années et la considèrent comme le Graal absolu. Le top départ de la Diagonale des Fous 2022, organisée dans le cadre du Grand Raid (qui inclut trois autres courses de trail), sera donné ce jeudi 20 octobre à 21h depuis Saint-Pierre, à la Réunion (19h, heure de Paris).

Ce trail XXL sera retransmis en direct sur la chaîne Canal Grand Raid, disponible à partir de la formule Découverte sur le canal 19 et myCanal. La chaîne Réunion La Première mettra elle aussi les petits plats dans les grands avec un dispositif dédié.

Les premiers participants doivent arriver vendredi soir à Saint-Denis, au nord de l'île de la Réunion. La barrière horaire sur la ligne d'arrivée est fixée à 66 heures de course.

Au total, 6.502 coureurs sont attendus à la Réunion : 2.832 sur la Diagonale des Fous, 1.322 sur le Trail de Bourbon (109 km), 1.572 sur le Trail de la Mascareignes (72 km) et 776 sur le relais Zembrocal (148 km par équipes de quatre).